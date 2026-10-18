الختال يرفع سقف الطموح: ذهبيتا آسيا والعالم في بناء الأجسام هدفي

يطمح لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام عبدالله الختال، إلى إحراز الميداليتين الذهبيتين في بطولتي آسيا والعالم المقبلتين، المقررتين في تايلاند وإسبانيا أواخر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، على التوالي، مستنداً إلى خبرته في المنافسات الدولية، بعد أربع مشاركات في بطولات العالم حقق خلالها مراكز متقدمة.

وأكد الختال استعداده لخوض البطولتين، اللتين تُقامان في فترة زمنية متقاربة، بهدف تحقيق إنجازات جديدة تُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضوره على منصات التتويج القارية والعالمية.

وقال الختال لـ«الإمارات اليوم» إنه شارك في بطولة العالم أربع مرات، وحقق المركز الرابع مرتين، إلى جانب المركزين الخامس والسادس، بواقع مرة واحدة لكل منهما، مشيراً إلى أن هذه المشاركات أكسبته خبرة كبيرة في التعامل مع المنافسات العالمية، وعززت طموحه في اعتلاء منصة التتويج وإحراز الذهب.

وأوضح أنه حقق عدداً من الميداليات والألقاب خلال مشاركاته في البطولات القارية والدولية، أبرزها ذهبية بطولة آسيا عام 2022 في قيرغيزستان، ولقب بطل الأبطال في فئة «ماستر فيزيك» ببطولة عجمان الدولية عام 2023، والفضية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عُمان عام 2024. وأضاف أن رصيده يتضمن أيضاً ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة غرب آسيا بالبحرين عام 2025، فضلاً عن إحرازه المركز الرابع مرتين في بطولات العالم التي أقيمت في إسبانيا، والمركز الخامس في بطولة العالم بالسعودية عام 2025.

وأشار الختال إلى أن طموحه الأكبر يتمثّل في اعتلاء منصة التتويج العالمية وإحراز الميدالية الذهبية، مستفيداً من الخبرة التي اكتسبها خلال مشاركاته الدولية السابقة، مؤكداً اعتزازه بتمثيل المنتخب الوطني في مختلف المحافل الخارجية.