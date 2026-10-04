مشاركة واسعة في بطولة «الماجد كلاسيك لبناء الأجسام»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الماجد كلاسيك لبناء الأجسام» إقامة النسخة الأولى من البطولة على مسرح «أجندة» في «ميديا سيتي دبي»، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم، وبمشاركة 200 رياضي و16 حكماً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتطلع إلى نسخة قوية ومميزة على المستوى العالمي، مثمناً إسهامات أسرة بناء الأجسام في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها، كما أشاد بجهود القيادات الرياضية في لعبة بناء الأجسام الإماراتية، مشيراً إلى أنهم يشكلون العمود الفقري للعبة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة، محمد عبدالعزيز الماجد، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف والطموح يتمثلان في أن تصبح البطولة منصة لصناعة الأبطال واستقطاب أكبر عدد من الرياضيين، ودعم المواهب، وجذب أكبر عدد من الجماهير، مع التطلع إلى تقديم نسخة أكبر في العام المقبل، بما يليق بمكانة بناء الأجسام الإماراتية، كاشفاً عن مشاركة أكثر من 200 رياضي في البطولة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد عبدالرحيم المري، دعم الاتحاد للبطولة في جميع الجوانب الفنية والإدارية والتحكيمية، وتوفير مختلف الخبرات اللازمة، وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وأشار رئيس اللجنة الفنية، محمد شاهين الحوسني، إلى أن لجنته ستسعى إلى اكتشاف المواهب المواطنة وضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية.