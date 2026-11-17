أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات «فزاع الدولية لأصحاب الهمم» عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة «فزاع الدولية للدراجات الهوائية»، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، الجمعة المقبلة، على مضمار «ميدان» في دبي.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا مشاركة نخبة من الدراجين على المستوى الدولي، في البطولة التي تقام منافساتها على مدار يومين، يتقدمهم البطل البارالمبي الهولندي دانيال إبراهام جيرو، الحائز الميداليات الذهبية في ثلاث دورات بارالمبية متتالية، هي ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا، أمس، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا، ثاني جمعة بالرقاد، ومدير بطولات «فزاع الدولية»، ماجد العصيمي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في «بترول الإمارات»، أحمد عبدالله أهلي، ونجمي المنتخب الوطني ونادي دبي لأصحاب الهمم للدراجات الهوائية، سلامة الخاطري وعبدالله البلوشي.

وقال ثاني جمعة بالرقاد: «عندما نستعيد انطلاقة بطولات (فزاع الدولية) ونقارنها بما وصلت إليه اليوم، ندرك حجم التحول الذي تحقق في رياضة أصحاب الهمم، سواء في أعداد المشاركين أو تنوع الفئات ومستويات المنافسة، لتصبح هذه البطولات موعداً ينتظره أبطال العالم، ما يحملنا مسؤولية مضاعفة الجهد لمواصلة التطوير والمحافظة على الثقة التي اكتسبتها على امتداد السنوات الطويلة».

من جهته، قال مدير بطولات «فزاع الدولية»، ماجد العصيمي: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها في رياضة أصحاب الهمم بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات، وتوفير بيئة تحتية متطورة تلبي احتياجات هذه الفئة واللجان البارالمبية».

وأضاف أن «نادي دبي لأصحاب الهمم يعد أول نادٍ أشهر لعبة الدراجات لأصحاب الهمم عام 2020»، مشيراً إلى أن البطلة سلامة الخاطري أول فتاة إماراتية تشارك في الدراجات الهوائية وتحصل على الميدالية الذهبية على المستوى القاري.