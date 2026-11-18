كشف لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام، محمد الجسمي، أنه يتدرب يومياً وفي صالات رياضية مختلفة بدبي، ويحرص على الانتقال إلى صالة جديدة كل شهر، وقال: «تغيير مكان التدريب يمنحني طاقة إيجابية، ويتيح لي الاستفادة من تنوّع الأجهزة والتجهيزات الرياضية، بما يساعدني على مواصلة التدريب بحماس».

وحقق الجسمي (28 عاماً)، ذهبية فئة «المانس فيزيك» للطول الثاني (171 سم)، في بطولة آسيا التي اختتمت، أول من أمس، في تايلاند، خلال مشاركته الدولية الأولى مع المنتخب، متفوقاً في فئة ضمّت 11 لاعباً، أبرزهم أبطال من العراق واليابان وعمان ودول أخرى.

وقال الجسمي لـ«الإمارات اليوم» إن التتويج يمثل محطة استثنائية في مسيرته، خصوصاً أنه جاء بعدما حل خامساً في آخر بطولتين محليتين خلال بطولة الإمارات وستار أكاديمي في العين، مؤكداً أن ثقة الجهاز الفني للمنتخب منحته دافعاً لإظهار قدراته والمنافسة على الذهب.

وأضاف: «تعني لي هذه الميدالية الكثير، ولم أتمالك نفسي عندما شاهدت علم الإمارات خفاقاً عالياً وسمعت النشيد الوطني على منصة التتويج»، مؤكداً أنها «لحظة ستبقى في ذاكرتي، وتحفّزني على مواصلة العمل لتحقيق المركز الأول ورفع علم الدولة مجدداً».

وأوضح أن الذهبية جاءت ثمرة تدريبات متواصلة والتزام بالنظام الغذائي، رغم الإرهاق الذي رافق التحضير للبطولة، مشيراً إلى أن فرحة التتويج منحته شعوراً بأن جهوده أثمرت إنجازاً يعتز به.

وثمّن ثقة لجنة المنتخبات الوطنية، ممثلة بعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، واختياره لتمثيل الإمارات رغم حصوله على المركز الخامس في آخر مشاركتين محليتين، مبيناً أن الجهاز الفني آمن بإمكاناته البدنية والجسمانية وقدرته على التفوق على المنافسين.

ووجّه الجسمي رسالة إلى زملائه ممارسي بناء الأجسام، دعاهم فيها إلى مواصلة التدريب وعدم السماح للنتائج بإحباطهم، قائلاً: «المركز الذي تحققه في بطولة لا يحدد نهاية طموحك، استمر في التدريب والتزم، فقد يكون المستقبل أفضل مما تتوقع».