جامعة الشارقة تحتضن بطولة العالم للجامعات للقوة البدنية نوفمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تستضيف الجامعة، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل، بطولة العالم للجامعات في القوة البدنية، وذلك في صالات المجمع الرياضي للجامعة.

وتنظم الجامعة البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. وأكد مدير جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، في تصريحات صحافية، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل إضافة نوعية إلى سجل الجامعة الحافل بالإسهامات الداعمة للقطاع الجامعي. وأشار إلى أن البطولة تشكل منصة تنافسية ومجتمعية تتيح للطلبة من مختلف الثقافات فرصة تحقيق طموحاتهم الرياضية، وبناء الصداقات، وتبادل الخبرات.