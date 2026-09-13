أطباء يعثرون على إبرة خياطة داخل قلب رجل

كشفت فحوص طبية خضع لها رجل صيني عن وجود أجسام معدنية منتشرة في جسده، أخطرها إبرة خياطة بطول 3.6 سنتمترات اخترقت الغشاء المحيط بقلبه واستقرت داخل البطين الأيسر، في حالة شديدة الندرة.

ووفق دراسة حالة نشرت في دورية "بي إم سي لاضطرابات القلب والأوعية الدموية"، فإن المريض البالغ 35 عاما، الذي يعاني إعاقة ذهنية، وصل إلى المستشفى وكانت مؤشراته الحيوية ضمن المعدلات الطبيعية، من دون ظهور أعراض مرتبطة بالقلب.

وأظهرت صورة لصدره ظلا غريبا فوق القلب، قبل أن تكشف الأشعة المقطعية وجود أجسام معدنية في أنحاء عدة من جسده، بينها جدار البطن والحوض والمثانة وعظم الورك.

وتبين أن أخطر تلك الأجسام إبرة اخترقت الغشاء المملوء بالسوائل المحيط بالقلب، وامتد طرفها الحاد إلى داخل تجويف البطين الأيسر، الجزء المسؤول عن ضخ الدم إلى الجسم.

وأظهر الفحص أن البطين الأيسر كان متوسعا، مع ظهور مؤشرات مبكرة على وجود اضطراب، مما دفع الأطباء إلى التدخل جراحيا خشية تحرك الإبرة أو تسببها في تمزق أو عدوى.

وخلال العملية، اكتشف الفريق الطبي أن الإبر التي اخترقت جدار المثانة كانت مغطاة بترسبات تشبه الحصوات.

وقرر الأطباء إزالة إبرة القلب أولا، بسبب مخاطر النزيف، قبل استخراج باقي الأجسام المعدنية لاحقا.

وتعافى المريض بصورة جيدة، لكن كيفية دخول الإبر إلى جسمه ظلت غير معروفة، إذ لم يتمكن هو أو أفراد أسرته من توضيح مصدرها.

ورجح الأطباء احتمال أن تكون الإبر أدخلت عمدا في إطار سلوك لإيذاء النفس، لا سيما أن المريض خضع قبل عامين لإزالة جسمين يشبهان الإبر من بطنه.

وأشارت الدراسة إلى أن وجود أجسام غريبة داخل القلب قد لا يؤدي إلى أعراض واضحة، مما يزيد صعوبة اكتشافها، خصوصا لدى المرضى الذين يصعب الحصول منهم على تاريخ طبي دقيق.