10 لاعبين يمثلون المنتخب في مونديال بناء الأجسام

غادرت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام إلى إسبانيا، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها، غداً، بطموح تحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور اللعبة في دولة الإمارات، وتعزز حضورها على الساحة العالمية.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنتَي المنتخبات والمسابقات، أحمد جوهر، وتضم المدير الفني للمنتخب الوطني، زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، والحكمين الدوليين عبدالعزيز صالح العوضي وعبدالله موسى الطويل.

ويمثل المنتخب في البطولة 10 لاعبين، هم: أحمد رستم، ومحمد عيسى البلوشي، وخالد بخيت الفلاسي، ومطر جمعة الظاهري، وعبدالله المرزوقي، وعبدالله أحمد الفلاسي، وراشد محمد الحبسي، وطارق موسى مبارك، وراشد عوض المهيري، وعبدالله مبارك.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اعتزاز الاتحاد بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم بإسبانيا، وثقته بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات مشرفة تعكس تطور اللعبة في الدولة، وما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وقال في بيان صحافي إن الاتحاد يتطلع إلى أن تثمر جهود الإعداد والعمل المشترك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري عن نتائج تواكب الطموحات، وتعزز حضور الإمارات على الساحة العالمية، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير مقومات النجاح للأبطال، ودعم مسيرتهم وتطوير قدراتهم وفق أفضل الممارسات.

ودعا اللاعبين إلى التحلي بروح التحدي والانضباط وتقديم أقصى ما لديهم، ليكونوا خير سفراء للوطن، متمنياً للبعثة التوفيق في هذا الاستحقاق العالمي ومواصلة مسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية بعزيمة وإصرار.