الحبسي: لقب «بطل الأبطال» وذهبية مونديال بناء الأجسام أعلى إنجاز في مسيرتي

وصف لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام، راشد محمد الحبسي، حصوله على ذهبية فئة الفيزيك لطول 176 سنتيمتراً، ولقب بطل الأبطال في بطولة العالم التي أقيمت أخيراً في إسبانيا، بأنه «أعلى إنجاز في مسيرته الرياضية»، ووضع اسمه على قمة المنافسة العالمية، بعد رحلة امتدت أربع سنوات منذ إحرازه برونزية مونديال 2022.

وقال الحبسي لـ«الإمارات اليوم»: «منذ حصولي على برونزية العالم عام 2022، قررت ألا أتوقف عند هذا الإنجاز، وكنت على ثقة بقدرتي على الفوز بالذهبية، لذلك اجتهدت وتدربت طوال أربع سنوات بإصرار وعزيمة، حتى تمكنت من تحقيق أفضل إنجاز في مسيرتي الرياضية».

وأضاف: «تفوقت على 18 لاعباً في فئتي، يمثلون منتخبات دول متطورة في بناء الأجسام، وكان جميعهم من أصحاب الإنجازات العالمية، ما جعل المنافسة صعبة للغاية».

ولم تكن الميداليتان وحدهما ما منح الإنجاز مذاقه الخاص، إذ اعتبر الحبسي أن اللحظة الأجمل تمثلت في رفع علم الإمارات وعزف النشيد الوطني مرتين، الأولى عقب تتويجه بذهبية الفئة، والثانية عندما حصد لقب بطل الأبطال، وقال: «هذا الشعور أجمل من أي ميدالية أو لقب، ويدفعني لمواصلة تحقيق الإنجازات باسم الإمارات».

وتكتسب الثنائية العالمية للحبسي قيمة فنية مضاعفة، إذ لم يكتفِ بالتفوق على منافسيه في فئة الفيزيك لطول 176 سنتيمتراً، بل عاد إلى منصة المنافسة في مواجهة أبطال الفئات الأخرى، ليحصد لقب بطل الأبطال، في إنجاز يعكس دقة الإعداد البدني وتناسق العضلات وجودة التفاصيل التي تتطلبها هذه الفئة.

وبدأت علاقة الحبسي، البالغ 35 عاماً، ببناء الأجسام كهواية هدفها الحصول على جسم رياضي متناسق، قبل أن تتحوّل إلى مسيرة تنافسية عام 2018، سرعان ما شهدت حضوراً دولياً لافتاً.

واستهل مشواره العالمي في العام ذاته بذهبية ولقب بطل الأبطال في بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا، إلى جانب فضية «غلف كلاسيك» في أبوظبي، قبل أن يحقق في 2019 خمسة إنجازات، شملت ذهبيتي «نافبليو» باليونان ودبي مسل شو، وفضيتي غرب آسيا بالبحرين وجورجيا، وبرونزية البطولة العربية في مصر.

وعاد الحبسي إلى منصات التتويج الكبرى في 2022، محققاً ذهبيتي دبي مسل شو وبطولة آسيا في قيرغيزستان، وبرونزية بطولة العالم بإسبانيا، التي تحولت إلى محطة مفصلية في طموحه نحو الذهب العالمي.

وفي 2026، اختار بطولة استار أكاديمي محطة لاختبار جاهزيته قبل المونديال، وحقق المركز الأول والمركز الثاني في منافسات بطل الأبطال، قبل أن يبلغ ذروة مسيرته بذهبية العالم ولقب بطل الأبطال.

ووجّه الحبسي رسالة إلى اللاعبين الشباب، دعاهم فيها إلى الصبر وعدم استعجال النتائج، والالتزام بالتدريبات والتدرج في تطوير المستوى البدني، مؤكداً أن النجاح يبدأ بأهداف واضحة، ويتحقق بالعمل المتواصل والثقة بالنفس.

راشد الحبسي:

. تفوقت على 18 لاعباً يمثلون منتخبات دول متطورة في بناء الأجسام.

. رسالتي للاعبين الشباب.. لا تستعجلوا النتائج والتزموا بالتدريبات.