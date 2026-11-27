تنطلق عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم منافسات السباق الثالث للموسم الجديد على مضمار جبل علي، والذي يُقام تحت مسمى سباق «عيد الاتحاد»، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

وتتضمن الأمسية سبعة أشواط خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية نخبة من المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 596 ألف درهم، تتنافس عليها 68 خيلاً من أبرز الجياد المحلية والدولية.

وتُفتتح الأمسية بالشوط الأول «كأس الثاني من ديسمبر»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، بجوائز قدرها 90 ألف درهم، وبمشاركة تسعة من نخبة جياد السرعة.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع «سباق الـ55»، أول الأشواط الرئيسة في الأمسية، والمصنف ضمن فئة «المشروط» للخيول من عمر ثلاث سنوات، لمسافة 1400 متر، بجوائز تبلغ 100 ألف درهم. ويبرز في هذا الشوط الجواد «رمّاس»، المملوك لـ«آر آر آر للسباقات» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، إذ يمتلك خبرة ميدانية واسعة على أرضية مضمار جبل علي، متسلحاً بانتصارين سابقين على المضمار ذاته، آخرهما تتويجه في مارس الماضي بلقب «كأس الوصل كلاسيك».

وتتجه الأنظار إلى الشوط السادس، ثاني الأشواط الرئيسة في الأمسية، «كأس 1971»، المخصص لفئة «التكافؤ» للخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ مجموع جوائزه 100 ألف درهم. واستقطب الشوط ستة من خيرة جياد مسافة 1800 متر رملي، يتصدرها الأعلى تصنيفاً الجواد «كاليداسا»، المملوك لـ«نقابة سوتد آند بوتد ريسنغ» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، والذي يدخل السباق منتشياً بفوزه بلقب «جائزة الصفوح» على المضمار ذاته في نهاية الشهر الماضي.

وينافسه بقوة على لقب الشوط السادس الجواد الخبير «رن وذ إت»، المملوك لحمدان الحربي وبإشراف المدرب خليفة المري، والقادم من انتصار لافت حققه منتصف الشهر الجاري على المضمار ذاته، حين توّج بلقب سباق «جائزة منعطف تبوك»، الذي امتد لمسافة أطول بلغت 1950 متراً.