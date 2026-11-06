1.3 مليون درهم جوائز الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي للخيول

تنطلق اليوم على مضمار ميدان العالمي أولى أمسيات الموسم الجديد من كرنفال سباقات دبي، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، ويتضمن 16 أمسية سباق، تختتم بأمسية كأس دبي العالمي في 27 مارس 2027.

وتشهد الأمسية الافتتاحية إقامة سبعة أشواط مخصصة جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 63 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوناً و365 ألف درهم، وتبدأ المنافسات بشوط لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة ستة خيول من عُمر ثلاث سنوات فما فوق، على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم، يعقبه الشوط الثاني لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة ستة خيول من عمر ثلاث سنوات، على الجائزة المالية نفسها.

ويقام الشوط الثالث للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر رملي، بمشاركة 10 خيول، على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع، لمسافة 1900 متر رملي، منافسات فئة التكافؤ بتصنيف من 70 إلى 90، بمشاركة 12 خيلاً، على جوائز مالية قدرها 190 ألف درهم.

ويتصدر برنامج الأمسية الشوط الخامس، المخصص لكأس المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1600 متر رملي، ضمن فئة التكافؤ بتصنيف من 80 إلى 100، بمشاركة سبعة خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم، ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر رملي، والمخصص للخيول المبتدئة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 13 جواداً، على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم، فيما تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر رملي، ضمن فئة التكافؤ بتصنيف 70 فما فوق، بمشاركة تسعة خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم.