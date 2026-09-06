«أوبرا بالو» و«رومانتيك سيمفوني» يطاردان ألقاب «الفئة الأولى» في مضمار «لونغشام»

يدفع فريق «غودولفين» العالمي والمدرب شارلي آبلبي بكل من الجواد «أوبرا بالو» والمهرة «رومانتيك سيمفوني» للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى، التي يستضيفها اليوم مضمار «لونغشام» الفرنسي العريق.

ويتطلع «أوبرا بالو» إلى حصد الانتصار الثامن في مسيرته، والثاني له على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد لقب سباق «بري دو مولان دو لونغشام»، الممتد لمسافة الميل (1600 متر عشبي)، والذي يُقام في الشوط الرابع. في المقابل، تتجه «رومانتيك سيمفوني» لخوض تحديها الأول على صعيد سباقات «جروب1»، حين تطلب لقب سباق «بري فيرمي» الذي يُقام في الحفل ذاته، ويجري في الشوط الثالث لمسافة 2400 متر عشبي.

وتستند حظوظ «أوبرا بالو» في مهمته الفرنسية إلى أدائه المتطور، بعدما خاض موسماً شتوياً استثنائياً في دبي، محققاً انتصارين أولهما في سباق «الراشدية» لخيول الفئة الثانية، قبل أن يتبعه في يناير الماضي بلقب سباق «جبل حتا» لخيول «جروب1». كما دشّن في أبريل الماضي عودته بنجاح إلى المضامير البريطانية، بانتزاعه انتصاراً حاسماً في سباق «بت مايل» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، الذي أقيم على مضمار «ساندوان بارك». بدورها، تعود المهرة «رومانتيك سيمفوني» إلى مضمار «لونغشام» بعد حلولها وصيفة في يونيو الماضي في سباق «بري دو تييرفيل»، قبل أن تستعيد سريعاً وتيرة الانتصارات، بتحقيقها الفوز في سباقين على التوالي خلال أغسطس الماضي.