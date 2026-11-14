72 جواداً تخطف الأنظار على مضمار «جبل علي»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، عند الثانية من ظهر اليوم، إلى مضمار جبل علي، في انطلاقة ثاني سباقات موسمه الجديد 2026-2027، بمشاركة 72 جواداً، تتنافس على ألقاب سبعة أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 572 ألف درهم.

وتستهل الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 جواداً تتنافس للفوز بلقب سباق «العوير هانديكاب ستيكس»، المخصص لخيول عمر الثلاث سنوات فما فوق، وتبلغ جائزته المالية 90 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة وصولاً إلى الشوط الرابع والرئيس، الذي يقام برعاية «إي إس إس» ضمن سلسلة «جبل علي للسرعة»، لمسافة 1000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 100 ألف درهم، ويشهد صراعاً بين ستة من نخبة خيول السرعة، يتقدمها الجواد صاحب الخبرة «سيتي ووك»، المملوك لـ«سكينة الهاملي»، بإشراف المدرب كريم رمضان، والساعي إلى تحقيق الانتصار السادس في مسيرته.

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط الرئيس بطل سباق «الوصل كلاسيك ستيكس» لعام 2025، الجواد «رافد»، المملوك للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون، والساعي، في عودته الموسمية الجديدة، إلى إضافة انتصار جديد على صعيد سباقات مضمار «جبل علي».

وبرز ضمن قائمة الجياد المنافسة، الجواد «متفوق»، الأعلى تصنيفاً في الشوط الرئيس، بشعار «إسطبل غوارا ديل سور»، وإشراف المدربين أنطونيو وخوليوا أولاسكواغا، الذي يسجل عودته إلى عالم السباقات بعد توقف دام أربع سنوات، في ظهور أول له على مضمار «جبل علي»، يسعى خلاله إلى إضافة انتصار جديد إلى مسيرته.