يبحث الوصل عن اعتلاء صدارة دوري المحترفين، ولو بصورة مؤقتة، عندما يستقبل الظفرة، عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، على استاد زعبيل، في افتتاح مبكر لمنافسات الجولة السابعة المؤجلة، في مواجهة يتطلع خلالها «الإمبراطور» إلى استثمار الحالة الفنية والمعنوية الجيدة التي يعيشها، ومواصلة حصد النتائج الإيجابية على الصعيدين المحلي والقاري.

ويدخل الوصل المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد حضوره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه العريض على تراكتور الإيراني 5-1، في نتيجة عززت موقفه في المنافسة القارية، وأكدت التحسن الذي طرأ على أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع نتائجه في المسابقة المحلية.

ويحتل الوصل المركز الخامس برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، ويملك فرصة التقدم إلى قمة الترتيب، ولو بشكل مؤقت، في حال نجاحه في حصد النقاط الثلاث، مستفيداً من خوضه المباراة قبل بقية منافسيه في الجولة، وهو ما يمنح المواجهة أهمية إضافية للفريق الساعي إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ويستند «الإمبراطور» إلى أفضلية تاريخية أمام الظفرة، بعدما حقق 14 انتصاراً في 28 مواجهة جمعت الفريقين ضمن دوري المحترفين، مقابل ثمانية انتصارات للظفرة، فيما انتهت ست مباريات بالتعادل، وهي أرقام تمنح أصحاب الأرض أفضلية على مستوى المواجهات المباشرة.

ويفتقد الوصل في اللقاء جهود لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، الموقوف إدارياً، إلا أن المستويات التي يقدمها يحيى نادر خلال المباريات الأخيرة توفر خيارات إضافية للجهاز الفني، وتمنح الفريق حلولاً لتعويض هذا الغياب، خصوصاً في ظل التحسن الذي أظهره خط الوسط على صعيد التنظيم والفاعلية.

في المقابل، يدخل الظفرة المواجهة في ظروف مختلفة، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام العين وكلباء، ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الـ12، جمعها من انتصارين، ما يجعله مطالباً باستعادة التوازن لتجنب الابتعاد عن بقية الفرق في جدول الترتيب.

ويتطلع الظفرة إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب زعبيل، من أجل إيقاف سلسلة نتائجه السلبية واستعادة الثقة، كما يدرك أن الخروج بنقطة على الأقل من مواجهة أحد فرق المقدمة قد يشكل دفعة مهمة في مشواره نحو تأمين موقعه في المسابقة، في ظل حاجته إلى تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.