حقق الفجيرة فوزاً مهماً على مضيفه سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز السابع، فيما بقي سيتي في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

وسجل أهداف الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة 58، والسنغالي إسماعيل سونكو في الدقيقة 64، والإيطالي رضا حنيوي في الدقيقة 84.

وفي مباراة ثانية، واصل بالم سيتي نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على غلف يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً.

وسجل الفرنسي عبدالله ديابي هدفين في الدقيقتين الرابعة و62، وأضاف النيجيري أديبا جيمس الهدف الثالث في الدقيقة 15، فيما أحرز قيس الصفدي هدف غلف يونايتد الوحيد في الدقيقة 39.

وأكمل غلف يونايتد المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه لوكاس مارتينيز بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتُستكمل منافسات الجولة غداً السبت بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع الإمارات مع الجزيرة الحمراء، ودبا الحصن مع الذيد، والاتفاق مع الحمرية.