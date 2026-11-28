أكد لاعب الجزيرة، ويليان روشا، أن المنافسة على لقب دوري المحترفين تتسم بقوة كبيرة، في ظل امتلاك ستة فرق حظوظاً وافرة في التتويج، مشيراً إلى أن تصدر فريقه جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة يمنحه السعادة، لكنه يفرض على اللاعبين مواصلة القتال في كل مباراة، والحفاظ على تماسك المجموعة، سعياً إلى استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق طموحات النادي.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إن الموسم الحالي يشهد إثارة كبيرة، مضيفاً: «المنافسة قوية جداً، وهناك ستة فرق لديها حظوظ كبيرة في الفوز باللقب، والتغييرات التي تشهدها المنافسة تمنحها مزيداً من الإثارة، فلا توجد مباراة محسومة مسبقاً، ولذلك يجب على الجميع القتال في كل مواجهة. نريد مواصلة نتائجنا الإيجابية واللعب بقوة في جميع المباريات، لأن الحفاظ على المركز الأول يتطلب منا تقديم مستويات جيدة باستمرار».

وأضاف: «نركز كثيراً على مواصلة السير في الطريق الصحيح، إذ أسهم التعاقد مع المدرب أولاريو كوزمين، وانضمام بعض اللاعبين الجدد، في تعزيز عقلية المجموعة، وأصبحنا أكثر اتحاداً وتماسكاً، وبدأت النتائج تعكس ذلك. نحن سعداء بوجودنا في الصدارة، لكن لا يمكننا الانجراف وراء هذه السعادة، فالمنافسة متقاربة للغاية، وسنحتاج إلى إظهار كفاءة كبيرة حتى نحافظ على موقعنا».

وعن العمل تحت قيادة أولاريو كوزمين، قال: «الفريق يقدم مستويات جيدة تحت قيادته، فهو مدرب معروف ويملك خبرة كبيرة، وقد أسهم وجوده في تعزيز عقلية الفريق وزيادة تماسكه، كما شكلت الصفقات الجديدة إضافة مهمة، وبدأ أثر هذه التغييرات يظهر في النتائج التي نحققها، ونسعى إلى مواصلة هذا المسار خلال المباريات المقبلة».

وبشأن أهدافه مع الجزيرة، قال روشا: «عندما وصلت إلى هنا، أكدت منذ البداية أنني أريد مواصلة الفوز بالألقاب. لقد سبق أن عشت هذا النجاح مع سسكا موسكو في الدوري الروسي، وجئت لأنني كنت أعرف أن النادي يمتلك مشروعاً طموحاً يسعى من خلاله إلى تحقيق الانتصارات، لذلك ينبغي ألا نتردد في إعلان طموحاتنا، بل يجب أن نكون واضحين بشأن ما نريد تحقيقه».

وأضاف: «نريد المنافسة على الألقاب، وهذا ما نعمل من أجله كل يوم، ويجب أن يظل محور تركيزنا. لدينا طموح واضح، ونعرف أن الوصول إليه يتطلب القتال في جميع المباريات، خصوصاً في ظل وجود هذا العدد من الفرق التي تملك حظوظاً كبيرة في التتويج. نريد الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، واللعب بالقوة نفسها في كل مواجهة».

وحول مستقبله مع الجزيرة، أكد أن تركيزه الحالي ينصب على أدائه اليومي، موضحاً: «يمتد عقدي حتى نهاية الموسم، لكن اهتمامي ينصب على تقديم أداء جيد كل يوم، أما مسألة العقد فسننظر فيها في الوقت المناسب. أنا سعيد جداً في النادي، وأركز على عملي اليومي وتقديم المستوى المطلوب مني».

ويليان روشا:

. أريد مواصلة الفوز بالألقاب.. لقد عشت هذا النجاح سابقاً مع سسكا موسكو في الدوري الروسي.