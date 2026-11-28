محمد فاضل - دبي

تنطلق عند الساعة العاشرة من صباح اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية لبناء الأجسام، التي ينظمها فريق «الماجد تيم»، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في صالة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة وأصحاب الألقاب الدولية، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 400 ألف درهم.

وشهدت صالة البطولة، أمس، إجراءات التسجيل والوزن بمشاركة عدد كبير من الرياضيين، فيما تتواصل المنافسات اليوم بإقامة مسابقات «الفيزيك» و«الكلاسيك فيزيك» و«الموسكيولار فيزيك»، على أن تختتم البطولة غداً بمنافسات بناء الأجسام والكلاسيك لبناء الأجسام والبودي ستايل.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، محمد عبدالعزيز الماجد، عن سعادته بالمشاركة الدولية البارزة التي تحظى بها البطولة، رغم إقامتها للمرة الأولى، مؤكداً أن الإقبال الكبير، خصوصاً من أصحاب الألقاب والإنجازات الدولية، يعكس انطلاقتها القوية، ويمهد الطريق لتنظيم نسخ أكبر وأكثر تميزاً في المستقبل.

وقال الماجد لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم البطولة لا يقتصر على التنافس على الألقاب، بل يجسد رؤية وطموحاً يمتدان لسنوات، بهدف دعم الرياضة المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية»، مشيراً إلى أن تجربته لاعباً سابقاً في رياضة بناء الأجسام عززت طموحه في الإسهام بدعم الرياضة الإماراتية وتطويرها.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ونائبه علي بن حيدر، لتطوير اللعبة، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على الإنجازات التي يحققها أبطال الإمارات في البطولات الدولية والقارية والعالمية.

وأشار إلى أن التطور النوعي الذي شهدته الصالات الرياضية في الدولة، خصوصاً في دبي، إلى جانب الإنجازات التي حققها أبطال فريق الماجد، شكّلا عوامل أساسية أسهمت في توفير مقومات نجاح البطولة.

بدوره، أكد مدير البطولة، يونس موسى، أن «إجراءات التسجيل والوزن جرت بسلاسة ومن دون عقبات، ما يعكس الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها اللاعبون من المواطنين والمقيمين والقادمين من خارج الدولة، وحرصهم على الإسهام في إنجاح البطولات»، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً قبل انطلاق المنافسات.

وأعرب عن سعادته بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين المميزين، موجهاً الشكر إلى منتسبي اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خصوصاً السكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، وجميع أعضاء فريق «الماجد تيم»، تقديراً لجهودهم في إنجاح إجراءات التسجيل والوزن.

بن حيدر: إضافة نوعية لبطولات بناء الأجسام

وصف نائب رئيس اتحاد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، علي عبدالله بن حيدر، تنظيم بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية بأنه إضافة نوعية ومهمة إلى سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد ويشرف عليها.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الاحترافية في العمل التنظيمي، وجودة التحضيرات، والإقبال البارز من لاعبي الإمارات، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، تعكس أهمية البطولة ومكانتها.

ووجّه الشكر إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة، محمد عبدالعزيز الماجد، مثمناً جهود الكفاءات الوطنية التي تتولى تنظيم البطولة، بما يعكس قدرة أبناء الإمارات على تنظيم البطولات الرياضية الدولية باحترافية عالية.

محمد الماجد:

. تنظيم البطولة لا يقتصر على التنافس على الألقاب، بل يجسد رؤية وطموحاً يمتدان لسنوات.