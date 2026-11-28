محمد فاضل - دبي

تحمل عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال شيخة الكعبي (37 عاماً) طموحاً أولمبياً مزدوجاً، إذ تحلم بالوصول إلى الألعاب الأولمبية حكمةً دوليةً في اللعبة، وفي الوقت نفسه تتطلع إلى الإسهام في صناعة بطل إماراتي يعتلي منصة التتويج الأولمبية. وقطعت الكعبي رحلة رياضية ومهنية مكنتها من نيل شهادة التحكيم الدولي في رفع الأثقال، مستندة إلى دعم عائلتها والفرص التي وفرتها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات. وقالت الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «استفدت من الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة لتحقيق طموحاتها الرياضية والعلمية والمهنية، كما أن دعم عائلتي أسهم في تجاوز الكثير من التحديات التي واجهتها، إلى جانب الدور الذي أدته بلدية دبي في بناء شخصيتي وتعزيز ثقتي بنفسي وطموحي». وبدأت علاقة الكعبي بالرياضة من خلال ممارسة الدرّاجات الهوائية، قبل أن تتجه إلى تدريبات اللياقة البدنية، التي احترفت التدريب فيها لاحقاً. وأوضحت الكعبي أن طموحها وهو الإسهام في صناعة بطل أولمبي إماراتي، من خلال عملها في مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، ينطلق من رغبتها في تطوير منظومة اللعبة محلياً ودولياً، واستقطاب المواهب من الجنسين، ومواصلة تمكين المرأة في المجال الرياضي. وأضافت: «أسعى إلى تصحيح المفاهيم السائدة عن رفع الأثقال، باعتبارها رياضة صعبة ومجهدة»، موضحة أن «اللعبة تتميز بطابع تقني وفني، ولا تعتمد على القوة البدنية وحدها، إذ يمكن ممارستها بأوزان تتناسب مع قدرات كل فرد، من دون التعرض لإجهاد مفرط، شريطة الالتزام بالأساليب التدريبية الصحيحة». وتمتلك الكعبي سجلاً تحكيمياً شمل المشاركة في بطولات غرب آسيا والبطولة العربية وكأس قطر، التي أقيمت في قطر عام 2025، إلى جانب بطولة آسيا للشباب والناشئين في أوزبكستان، فضلاً عن مشاركاتها في مختلف البطولات المحلية، بعدما حصلت على شهادة حكم دولي من الدرجة الأولى. وامتدت تجربة الكعبي الرياضية إلى العمل الإداري على المستوى الإقليمي، إذ تشغل منذ عام 2025 عضوية مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، وتتولى رئاسة لجنة المرأة فيه، بعدما سبق لها العمل عضواً في لجنة المرأة لرياضة رفع الأثقال. وبالتوازي مع مسيرتها الرياضية، واصلت الكعبي تحقيق طموحاتها العلمية، فحصلت على المركز الأول في برنامج المدير التنفيذي بأكاديمية اللجنة الأولمبية، إلى جانب نيلها درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال التطبيقية والتكنولوجية.