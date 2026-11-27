دبي - الإمارات اليوم

أكد لاعب المنتخب الفرنسي السابق بول بوغبا أنه يعتبر دولة الإمارات وطنه الثاني، مشيراً إلى أنه يشعر بالراحة عند زيارة الدولة للإجازة أو التدريب، ما جعله يفكر جدياً بالانتقال والعيش في الدولة بعد انتهاء مسيرته الكروية.

وأشار بوغبا في تصريحات تلفزيونية خلال مشاهدة منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن في ميدان الوثبة إلى أنه شعر بالترحيب عند زيارته الأولى لدولة الإمارات.

وانضم النجم الفرنسي إلى عالم سباقات الهجن عبر شراكته التاريخية مع فريق سعودي محترف في عالم الأصايل يطلق عليه ”الهبوب“، وشهد في ميدان الوثبة أول سباقات الهجن بصورة مباشرة عن قرب.

يذكر أن بوغبا يبلغ من العمر 33 عاماً، أصبح لاعباً حراً منذ شهر أغسطس الماضي بعدما فسخ موناكو التعاقد معه بالتراضي، رغم أن عقده كان يمتد حتى صيف 2027.