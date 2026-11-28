محمد فاضل - دبي

كشف لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عمار السدراني، عن استنفاد الخطط الفنية المتاحة مع مدربه وزملائه، وتحوله لمواجهة الرجل الآلي (الروبوت)، إذ يختار المستويات الصعبة التي تضع قدراته أمام اختبارات أكبر، بدلاً من المستويات الأقل التي يجدها قريبة من إمكاناته أو يستطيع التفوق عليها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أختار مستوى عالياً عند مواجهة الروبوت، وحتى لو خسرت أتعلم من هذه الخسارات، إذ إن التدريب أمامه أسهم في تطوير مستواي».

ويربط السدراني حرصه على التطور بأهداف يسعى إلى تحقيقها، تبدأ بتجاوز حاجز 2300 نقطة في التصنيف، وتشمل الفوز ببطولة العرب للرجال، ومواصلة المشاركة في نسخ أولمبياد الشطرنج المقبلة، وصولاً إلى حلمه الأكبر بنيل لقب الأستاذ الدولي الكبير، الذي يشكل حافزاً له لخوض تحديات أصعب ومواصلة التعلم.

ويمتد شغف السدراني بمواجهة التحديات إلى الاحتكاك بكبار اللاعبين، إذ خاض مباريات أمام الأوزبكيين عبدالستاروف وسنداروف، والهندي براغاناندا، إلى جانب الإماراتي سالم عبدالرحمن، والمصري باسم أمين، معرباً عن اعتزازه بالفوز على الأخير في منافسات الشطرنج الخاطف.

وقال: «واجهت لاعبين أقوياء، وحققت الفوز على باسم أمين في الشطرنج الخاطف، واستفدت كثيراً من الاحتكاك باللاعبين العالميين، والتعرف إلى مستوياتهم. هذه المواجهات تمنحني شعوراً بالفخر، وتشجعني على مواصلة مسيرتي».

ومن بين المباريات التي لاتزال عالقة في ذاكرته، مواجهة في بطولة العرب تحت 10 سنوات بالمغرب، حين خاض الجولة الأخيرة أمام المتصدر، وكان بحاجة إلى الفوز لانتزاع اللقب، في اختبار مبكر لقدرته على التعامل مع ضغوط المنافسة.

واستعاد تلك اللحظة، قائلاً: «كنت أحتاج إلى الفوز على المتصدر في الجولة الأخيرة حتى أحقق اللقب، ونجحت في ذلك. كانت بداية مميزة بالنسبة لي، لأنني دخلت المباراة وأنا أعرف أن الفوز ضروري للتتويج ببطولة العرب».

ولم يقتصر تأثير الشطرنج في حياة السدراني على المنافسة وحصد الألقاب، بل امتد إلى شخصيته ومسيرته الدراسية، إذ أكد أن اللعبة علمته الصبر والتركيز، وعززت رغبته في التعلم، موضحاً أنه يدرس في السنة الرابعة بكليات التقنية العليا، بتخصص الأمن السيبراني.

وأضاف أنه جرّب رياضات مختلفة، لكن لعبة الشطرنج أحدثت تحولاً كبيراً في حياته، بما تتطلبه من تفكير وتركيز وقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، مشيراً إلى أن شغفه باللعبة يدفعه باستمرار إلى البحث عن فرص جديدة للتعلم وتطوير قدراته.

وعن علاقته بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أكد أنها تتجاوز حدود التدريب والمشاركة في البطولات، إذ يعتبره «بيتاً وعائلة»، بعدما رافقه منذ بداياته مع اللعبة، عندما كان في نحو العاشرة من عمره، وصولاً إلى اقترابه من إتمام عامه الـ22.

وقال: «قدّم لي النادي الكثير منذ الصغر، ولم يقصّر معي. بدأنا في بيت سكني صغير، واليوم أصبح النادي قادراً على استضافة بطولات كبيرة وتنظيمها بمستوى عالٍ. بالنسبة لي هو بيت وعائلة».

ويضم سجل السدراني ثلاثة ألقاب متتالية في بطولة الإمارات أعوام 2023 و2024 و2025، وأربعة ألقاب عربية، إلى جانب كأس رئيس الدولة لفئتي الناشئين والرجال، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

وأكد أن هذه الإنجازات تمثل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل، قائلاً: «طموح الإماراتي أن يكون الرقم واحد، وعلينا الاجتهاد والصبر والتركيز على أهدافنا. نحاول دائماً تمثيل دولتنا بأفضل صورة خارجياً، وتمثيل إمارتنا بأفضل صورة في المنافسات المحلية».

وعن محطاته التنافسية المقبلة، أوضح السدراني أن خططه تشمل المشاركة في بطولة العالم للهواة في ماليزيا، تليها منافسات «غراند بريكس» لحل المسائل في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، متطلعاً إلى الاستفادة من تنوع هذه التجارب في تطوير مستواه. وبعيداً عن الرقعة الشطرنجية، يحتفظ السدراني بشغفه بكرة القدم، إذ يشجع ناديَي الفجيرة وشباب الأهلي محلياً، وريال مدريد خارجياً، وإن كانت ارتباطاته بالشطرنج قد قلّصت الوقت المتاح لمتابعة مباريات فرقه المفضلة.

عمار السدراني:

. الشطرنج أحدث تحولاً كبيراً في حياتي.. بالتفكير والتركيز والتعامل مع المواقف المختلفة.