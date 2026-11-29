قاد البرازيلي لوكاس دا روشا فريق الإمارات إلى انتزاع فوز ثمين على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الجزيرة الحمراء بهدف سجله محمد يوسف في الدقيقة 53، قبل أن يدرك دا روشا التعادل لفريقه «64» ثم يعود ويحرز هدف الفوز «90+7»، ليمنح «الصقور» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند تسع نقاط في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى، قلب دبا الحصن تأخره أمام مضيفه الذيد إلى فوز بنتيجة 3-1. وافتتح غريغوري روشا التسجيل للذيد «52» قبل أن يدرك جواو فيتور التعادل لدبا الحصن بعد دقيقتين، ثم أضاف أحمد نبيل الهدف الثاني «77»، وعزز عليون ندور النتيجة بالهدف الثالث «79». ورفع دبا الحصن رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، متقدماً بفارق الأهداف على الذيد.

وانتهت مواجهة الاتفاق والحمرية بالتعادل 1-1، بعدما تقدم حمدان باسودان للاتفاق «25» قبل أن يدرك الغاني إبراهيم محمد التعادل للحمرية «64»، ورفع الاتفاق رصيده إلى خمس نقاط، بالمركز الـ14، فيما وصل الحمرية إلى 15 نقطة بالمركز العاشر.