واصل مضمار جبل علي، سباقاته في موسمه الـ35، حيث نظم المضمار العائلي اليوم السبت، حفل سباقه الثالث للموسم الجديد، وحمل اسم «مهرجان عيد الاتحاد»، لتزامنه مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 55.

وتضمن السباق 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية نخبة من المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة، وبلغت إجمالي جوائزها المالية 596 ألف درهم، نافس على ألقابها 68 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وشهد الشوط السادس والرئيس «كأس 1971» المصنف ضمن فئة «التكافؤ» والبالغ جوائزه 100 ألف درهم، مشاركة 6 من خيرة خيول مسافة 1800 متر، وكان الفوز من نصيب الجواد «كاليداسا» المملوك لـ «نقابة سوتد وبوتد للسباقات»، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وفي ثاني الأشواط الكبرى، البالغ جوائزها 100 ألف درهم، أنتزع الجواد «جدال» المملوك لـ «أ. ر. م. للسباقات» وإشراف المدرب إد كريسفورد، وقيادة الفارس أوشين ميرفي، لقب الشوط الرابع «جائزة سباق الـ 55» الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر يلاث سنوات، لمسافة 1400 متر.

وشهدت الأمسية، تألق الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، بحصدها لانتصارين، جاء أولها في الشوط الافتتاحي، بتتويج الجواد أون ذا واي«ببطولة السرعة»جائزة الثاني من ديسمبر«التي خصصت لخيول فئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وامتد لمسافة 1000 متر، وبلغت جوائزها 90 ألف درهم، قبل أن يضيف زميله في الإسطبل المهر «ميوزيك لاد» لقب الشوط الخامس الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه المالية 72 ألف درهم.

وفي باقي النتائج، ذهب لقب الشوط الثاني «جائزة الإمارات السبعة للسرعة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 76 ألف درهم، برعاية «الشعفار للاستثمار» للجواد «سايلنت سبيتش» لحمد راشد غدير، بإشراف سالم بن غدير وقيادة الفارس قيس البوسعيدي.

وشهد الشوط الثالث سباقاً خصص للخيول المبتدئة، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 5 خيول، للتنافس على لقب «جائزة شجرة الغاف»، بجوائز تبلغ 72 ألف درهم، وتوج بالفوز الجواد «الليث واريور» المملوك لـ «الليث ريسينغ» بإشراف المدربين أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

واختتم الحفل بالشوط السابع «جائزة سباق يوم الاتحاد» وذهب الفوز للمهر «نوغول» المملوك لـ «مارات كوشيروف ومولدير كوشيروف وسلطان كوشيروف»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاج أوشي.