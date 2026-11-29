أبوظبي - الإمارات اليوم

أحرز الفارس خليفة علي خلفان الجهوري، على صهوة «أل سي أي سكمو» لإسطبلات الوثبة، لقب سباق العمالقة للقدرة، الذي أُقيم أمس في ختام فعاليات سباقات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بقرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، بمشاركة 91 فارساً وفارسة.

ونظّم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق منافسات السباقات، التي اشتملت إلى جانب سباق العمالقة، على سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة.

وسجل الجهوري زمناً قدره 3:55:35 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 25.47 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد حسين العواني، على صهوة «بار أوبان» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:55:54 ساعات، فيما جاء الفارس منصور ناصر الحمادي ثالثاً على صهوة «سكوتش» لإسطبلات الريف العجبان، بزمن 3:56:20 ساعات.

ويُعد سباق العمالقة من السباقات المخصصة للفرسان الذين لا يقل وزنهم عن 75 كغم، ويتيح الفرصة أمام الفرسان للعودة إلى أجواء المنافسة، حيث شهد مشاركة عدد من الفرسان الذين غابوا عن ميادين القدرة لفترات طويلة.

وجاء فوز الجهوري ثمرة أداء متوازن على امتداد مراحل السباق، إذ تصدر المرحلة الأولى، وحلّ رابعاً في الثانية، قبل أن يستعيد موقعه في المقدمة بإحرازه المركز الأول في المرحلتين الثالثة والأخيرة، ليحسم الصدارة واللقب عند خط النهاية.

وعقب ختام المنافسات، توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة القدرة الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة محمد الجنيبي، ورئيس قسم التسويق بالاتحاد سلطان الحوسني.