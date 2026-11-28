دبي - الإمارات اليوم

اختُتمت منافسات النهائيات الفرعية لبطولة كأس الاتحاد للبولو، التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمباراتين حافلتين بالإثارة والمنافسة القوية، حيث حقق فريقا أبوظبي للبولو وبن دري الفوز، وسط أداء متميز عكس روح الفريق والمهارات الرياضية العالية والتنافس الشريف.

وشهدت المباراة الافتتاحية منافسة قوية بين فريقي بن دري وليجاسي، تمكن خلالها فريق بن دري من تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-2. وقدم الفريقان أداءً دفاعياً قوياً وروحاً قتالية عالية طوال المباراة، قبل أن ينجح بن دري في الحفاظ على تقدمه وحسم اللقاء لصالحه.

وفي المباراة الثانية، قدم فريق أبوظبي للبولو أداءً متميزاً أمام فريق غرغر، محققاً الفوز بنتيجة 10 أهداف مقابل 7 أهداف ونصف. وأظهر فريق أبوظبي انسجاماً واضحاً بين لاعبيه وقوة في الأداء، مما مكنه من المحافظة على تقدمه وإنهاء المباراة بفوز مستحق.

واختُتمت الفعالية بمراسم تكريم الفرق الفائزة، بحضور شكري أبو السعود، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، وأحمد النعيمي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حيث شاركا الفرق الفائزة التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.