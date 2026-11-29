أبوظبي - الإمارات اليوم

تختتم العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، منافسات النسخة الـ33 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، باستضافة المحطة الـ19 والأخيرة على مضمار نادي الجزيرة الرياضي، بمشاركة 53 خيلاً تتنافس في سبعة أشواط، وذلك في ختام جولة عالمية امتدت عبر أربع قارات تحت شعار «من الإمارات للعالم».

مطر الظاهري: نتطلع إلى منافسة قوية تجمع نخبة الخيول العربية الأصيلة، بما يعكس مكانة السباق وأهميته لدى الملاك والمربين.

وتقام سلسلة السباقات بدعم القيادة الرشيدة، في إطار الاهتمام بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي الأصيل وتربيته، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير الدولية.

وتحظى المحطة المصرية بمكانة مهمة ضمن أجندة الكأس، باعتبارها إحدى المحطات العربية الرئيسة في السلسلة، لما تمثله من دعم لسباقات الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين على الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة وتطوير مستوياتها، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات ومصر.

ويتصدر برنامج المهرجان الشوط الخامس والرئيس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة ثمانية خيول، هي: «فهد الأمين» لرياض جلال أبوحسين، و«الموجي» لإسطبلات الأهرام، و«بريق الأمل» و«مبروكة سعفان» لإسطبلات سعفان، و«كنعان أخناتون» لورثة إسطبلات بدراوي، و«أمبابي بندر» لإسطبلات محمود بندر، و«دايما عامر» و«راوي» لأحمد عزت جاب الله، وسط توقعات بمنافسة قوية لحسم لقب المحطة الختامية.

ويفتتح المهرجان بالشوط الأول على كأس المسعود لمسافة 1400 متر بمشاركة ثمانية خيول، يليه الشوط الثاني على كأس الظفرة لمسافة 1400 متر بمشاركة 10 خيول، ثم الشوط الثالث على كأس مجلس أبوظبي الرياضي لمسافة 1400 متر بمشاركة ثمانية خيول، فيما يقام الشوط الرابع على كأس العين لمسافة 1300 متر بمشاركة ثمانية خيول.

ويتواصل برنامج السباقات بإقامة الشوط السادس على كأس أبوظبي لمسافة 1300 متر بمشاركة ستة خيول، قبل أن يختتم المهرجان بالشوط السابع على كأس دائرة الثقافة والسياحة لمسافة 1400 متر بمشاركة خمسة خيول.

وتكتسب محطة القاهرة أهمية خاصة، لكونها مسك ختام النسخة الـ33، التي تضمنت 19 سباقاً في 18 دولة عبر أربع قارات، وشهدت منافسات في عدد من أبرز المضامير العربية والأوروبية والأميركية، بما يعكس المكانة العالمية التي رسختها الكأس ودورها في دعم صناعة سباقات الخيل العربي وإعلاء شأنه على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر الظاهري، أهمية المحطة المصرية في ختام منافسات النسخة الـ33، مشيراً إلى الاعتزاز بإقامة المحطة الختامية في مصر بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في مختلف المضامير العالمية، والتطلع إلى منافسة قوية تجمع نخبة الخيول العربية الأصيلة، بما يعكس مكانة السباق وأهميته لدى الملاك والمربين.

وأضاف: «نعتز بما تمثله مشاركة الخيول العربية الأصيلة من إضافة للمنافسات، وإبراز مكانة مصر العريقة في تربية الخيل العربي. ونأمل أن تقدم المحطة الختامية مشهداً تنافسياً يواكب ما حققته الكأس الغالية من نجاحات خلال نسختها الـ33».