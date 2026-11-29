أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، صعوبة مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس السوبر، محذراً من خطورة منافسه الذي يمتلك أحد أفضل التشكيلات في الدوري، ولا تقتصر قوته على المهاجمين، بل تشمل الوسط والدفاع والكرات الثابتة والتسديد من خارج المنطقة.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي: «نعرف قوة شباب الأهلي، لكننا نؤمن بقدراتنا، صحيح أننا استقبلنا خمسة أهداف في آخر مباراتين أمامه، لكننا سجلنا هدفين في المباراة الأخيرة رغم النقص العددي، وأهدرنا فرصاً عديدة في المواجهة الأولى».

وأضاف: «لا أريد العودة إلى المباراتين السابقتين، فتركيزنا منصب على النهائي، وهي مواجهة ديربي صعبة بين فريقين يسعيان إلى اللقب، وعلينا استغلال الفرص القليلة التي قد تتاح لنا، وتحسين الفاعلية أمام المرمى والتنظيم الدفاعي».

وأوضح أن العين استعد للمباراة، مع التركيز على العمل الجماعي، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في النهائي.

من جهته، أشاد قائد العين، خالد عيسى، بعمل إيفيتش، مؤكداً أن الانضباط أساس تطور الفريق.

وقال: «أنا محظوظ بالتدرب تحت قيادته، فقد وضع أساساً قوياً منذ يومه الأول، وركز على الانضباط داخل الملعب وخارجه، وانعكس ذلك على النتائج، حتى في الفترات الصعبة ومع الغيابات، وأصبح اللاعبون يتقبلون أسلوبه الصارم، لأنهم يدركون أنه يعمل لمصلحة المجموعة». وأضاف أن صرامة المدرب ساعدت اللاعبين على فهم مسؤولياتهم، وتقديم الأفضل باستمرار وفق متطلبات الفريق.