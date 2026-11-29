أكد لاعب الوصل، سيرجيو بيريرا، أن تحقيق الانتصارات ومساعدة فريقه على مواصلة نتائجه الإيجابية يمثلان الأولوية بالنسبة إليه، وأهم من الأرقام والإنجازات الشخصية، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بنجاح الإمبراطور في صدارة دوري المحترفين.

وجاءت تصريحات بيريرا بعدما قاد الوصل أمس إلى فوز كبير على ضيفه الظفرة 4-2 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» هي الأولى له بقميص الفريق، ليصل رصيده من الأهداف إلى ستة في الموسم الجاري لدوري المحترفين.

وقال سيرجيو: «الأرقام مهمة بالنسبة إليّ لأنها تساعد الفريق، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة التمريرات الحاسمة، وكلما سجلت أو صنعت المزيد من الأهداف، زادت فرص الفريق في تحقيق الفوز، لذلك أشعر بالسعادة بما حققته، لكن الانتصار يبقى الأهم دائماً».

وأضاف: «أعمل يومياً من أجل تقديم الأفضل، وأنا سعيد بتسجيل الهاتريك واعتلاء صدارة الهدافين، لكن هدفنا الأهم كان الوصول إلى قمة الترتيب، وقد نجحنا في ذلك، والآن علينا مواصلة العمل والمحافظة على الصدارة، لأن الأصعب ليس الوصول إلى القمة، وإنما البقاء فيها».

وأشار: «نقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على التسجيل والمساهمة في الانتصارات، وعلينا الاستمرار في العمل بقوة ومواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية».

وفرض الوصل أفضليته على مجريات اللقاء، وافتتح التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق مهدي طارمي، وقبل نهاية الشوط الأول عزز الوصل تقدمه بهدفين متتاليين حملا توقيع سيرجيو «41،43». وواصل اللاعب تألقه في الشوط الثاني، ليكمل ثلاثيته الشخصية «هاتريك» بتسجيل الهدف الرابع للوصل «48».

وتمكن درامان كوماري من تقليص الفارق لمصلحة الظفرة «73»، وبعدها حصل الظفرة على ضربة جزاء نفذها بنجاح دومينيك مندى «86».

وبتلك النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 19 نقطة متفوقاً على الجزيرة الذي تراجع للمركز الثاني بفارق نقطة لكن بمباراة أقل، بينما ظل الظفرة عند رصيده بست نقاط في المركز الـ12.