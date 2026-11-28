محمد فاضل - دبي

تصدّر الروسي دانيلا بافلوف الترتيب المبدئي لنهائي جائزة الفجيرة الكبرى لحلّ مسائل الشطرنج، بعدما جمع 30 نقطة من أصل 30 في أول جولتين، متقدماً بفارق الزمن على خمسة منافسين حققوا العلامة الكاملة. وانطلقت المنافسات اليوم السبت في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وأنهى بافلوف حلّ المسائل الست في الجولتين بزمن إجمالي بلغ 55 دقيقة، وجاء مواطنه أورال خاسانوف ثانياً، تلاه البولنديان كاسبر بيورون وبيوتر موردزيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، ثم الليتواني كيفيناس كوزنيكوفاس خامساً، والروماني ميهنيا كوستاتشي سادساً.

وخاض المتنافسون ثلاث جولات في اليوم الافتتاحي، عقب استكمال إجراءات التفتيش وفق قواعد اللعب النظيف. وفي الجولة الأولى، مُنح كل متنافس 20 دقيقة لحلّ ثلاث مسائل تتطلب كلٌّ منها تحقيق «كش مات» في نقلتين. وارتفع الوقت المتاح في الجولة الثانية إلى 60 دقيقة لحلّ ثلاث مسائل تتطلب «كش مات» في ثلاث نقلات، فيما خُصّصت الجولة الثالثة لحلّ ثلاث دراسات في نهايات اللعب خلال 100 دقيقة.

وضمن البرنامج المصاحب، التقى ناشئو الشطرنج عدداً من أبطال العالم في فئتي الكبار والشباب خلال جلسة «حوار الأبطال». وتحدّث الأبطال عن بداياتهم وطريقهم إلى بطولات العالم، وعرضوا مواقف شطرنجية شرحوا من خلالها كيف توصّلوا إلى الحل، وأجابوا عن أسئلة الناشئين حول أساليب التفكير عند مواجهة المسائل الصعبة. وزار المتنافسون أيضاً قلعة الحيل الأثرية، حيث تعرّفوا إلى جانب من تاريخ الفجيرة وتراثها.

وتتواصل منافسات النهائي غداً الأحد، ويستضيف مقر النادي حفل الختام والتتويج عند السابعة مساءً.