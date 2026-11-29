أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن انتصاري فريقه على العين في الدوري والكأس أصبحا من الماضي، مشدداً على أن نهائي كأس السوبر مواجهة مختلفة، تتطلب استعداداً وتركيزاً كبيرين.

وقال جاردين في مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراتين جيدتين أمام العين، وحققنا نتائج إيجابية، لكن ما حدث لا يضمن لنا شيئاً في النهائي، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة».

وأضاف: «ندرك أن العين سيظهر بصورة أفضل، خصوصاً أنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره، ولذلك علينا الاهتمام بالتفاصيل، فالنهائيات قد تُحسم بفرصة أو فرصتين، ويجب أن نكون حاضرين في اللحظات الحاسمة».

وتابع: «هدفنا تقديم مباراة قوية ومتماسكة، وأن نكون على مستوى هذه المناسبة، ونضيف صفحة جديدة إلى تاريخ شباب الأهلي».

وأكد أن احترام المنافس والاستعداد لكل التفاصيل يظلان أساس التعامل مع النهائي، بعيداً عن حسابات المواجهات السابقة ونتائجها بين الفريقين دائماً معاً.

من جهته، أكد المدافع البلجيكي ووت فايس أن نهائي السوبر يختلف عن المواجهات السابقة، رغم معرفة الفريقين نقاط قوة وضعف بعضهما بعضاً.

وقال: «علينا التركيز على أنفسنا، وتقديم مستوى أفضل، فالمباريات الكبيرة تفرض ضغوطاً إضافية، لكن يجب الاستمتاع بهذه اللحظات، وتحويل الضغط إلى حافز، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز باللقب».

وأوضح أن الأجواء الجماهيرية المنتظرة تمنح المباراة قيمة إضافية، معرباً عن أمله في خروج النهائي بصورة تليق بالفريقين.