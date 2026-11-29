توّج الإماراتي راشد الحبسي، أمس، بلقب «بطل الأبطال» للفيزيك في افتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية لبناء الأجسام، في صالة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام. وأحرز الحبسي ذهبية فئة الرجال حتى 174 سم، ولقب «بطل الأبطال» الفيزيك.

وتختتم البطولة اليوم، إذ أقيمت على مدار ثلاثة أيام في صالة الماجد الرياضية بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، بمشاركة نحو 300 لاعب من مختلف دول العالم، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم.

وحضر المنافسات ومراسم التتويج أمس الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة سفير بناء الأجسام في الوطن العربي، محمد عبدالعزيز الماجد، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال محمد عبدالعزيز الماجد لـ«الإمارات اليوم»: «من أهدافنا أن يجد اللاعب الإماراتي في دبي فرصة لمنافسة أبطال من دول عدة أمام جمهوره. ومن أجمل لحظات اليوم الأول عودة راشد الحبسي إلى المنصة بعد فوزه بذهبية فئته، وتتويجه بلقب بطل الأبطال بين الفائزين بالفئات الست، في بطولة تتزامن انطلاقتها مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ55».

وأشاد الماجد بالمستوى الفني المميز للمشاركين، وبالروح الرياضية العالية التي أظهروها على المنصة، مشيراً إلى أن قوة البطولة برزت في المواجهة الختامية التي جمعت أبطال الفئات الست. وقدّم الشكر إلى اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على دعمه البطولة وإشرافه على منافسات نسختها الأولى.

من جهته، قال راشد الحبسي لـ«الإمارات اليوم»، «سعدت بالفوز بذهبية فئتي ثم العودة إلى المنصة للمنافسة على لقب بطل الأبطال أمام جمهور بلادي. في الجولة الأخيرة كنت أعرف أن كل لاعب إلى جانبي فاز بفئته، وأن عليّ أن أحافظ على تركيزي حتى نهاية العرض. وأشكر كل من ساندني في دبي، وأهدي هذا الفوز إلى جمهور الإمارات، وأتطلع إلى أن أقدم مستوى أفضل في كل بطولة أشارك فيها».

وفي بقية منافسات الفيزيك، أحرز الفلسطيني محمد الخليل ذهبية الشباب من 15 إلى 23 عاماً، وفاز نادر فيليب جرجس بلقب الماسترز لعمر 40 عاماً فما فوق. وفي منافسات الرجال، فاز الأردني عبدالله أيمن عبدالله الشوابكة بذهبية فئة حتى 170 سم، وأحرز المصري محمد طارق رشاد عفيفي ذهبية فئة حتى 178 سم، فيما تُوّج مواطنه محمد حسن محمد رضوان بلقب فئة فوق 178 سم.

وأشرف على التحكيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الغيص الزعابي، وممثل الاتحاد الدولي الحكم الدولي، الباكستاني ساجد أحمد، والحكمة الفنلندية، لي ليا، إلى جانب نخبة من الحكام الدوليين.