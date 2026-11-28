اعتلى الوصل صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الظفرة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد زعبيل، والمؤجلة من الجولة السابعة.

وفرض الوصل أفضليته على مجريات اللقاء، وافتتح التسجيل في الدقيقة 20، عن طريق مهدي طارمي، الذي استثمر تمريرة طولية متقنة من فابيو ليما، واستحوذ على الكرة قبل أن يسددها أرضية، وسط خطأ في تقدير حارس الظفرة، لتستقر في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز الوصل تقدمه بهدفين متتاليين حملا توقيع سيرجيو بيريرا، الذي أحرز الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة على يسار الحارس، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثالث بتسديدة رائعة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى، ليمنح فريقه أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول، «41،43».

وواصل «بيريرا» تألقه في الشوط الثاني، ليكمل ثلاثيته الشخصية «هاتريك» بتسجيل الهدف الرابع للوصل، بعدما وجد نفسه في مواجهة المرمى إثر تمريرة حاسمة من فابيو ليما، ترجمها بنجاح إلى هدف رابع«48».

وتمكن درامان كوماري من تقليص الفارق لمصلحة الظفرة من ضربة رأس بعد ضربة ركنية أبعدها حارس الوصل على مرتين قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتؤكد على أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى«73».

وبعدها حصل الظفرة على ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد اللاعب هوغو، ليضعها دومينيك مندى أرضيه على يسار الحارس «86».

وبتلك النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 19 نقطة متفوقاً على الجزيرة الذي تراجع للمركز الثاني بفارق نقطة، بينما ظل الظفرة عند رصيده بستة نقاط، في المركز 12.