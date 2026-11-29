ينشد الجواد «أومبودسمان»، المملوك لفريق «غودولفين»، إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بإنجازات سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، عندما يخوض اليوم تحدي «كأس اليابان» لمسافة 2400 متر عشبي، على مضمار طوكيو الدولي.

ويسعى الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن يصبح أول جواد يحمل شعار «غودولفين» يتوج بلقب «كأس اليابان»، وأول جواد مدرب في بريطانيا يحرز اللقب منذ 21 عاماً.

ويدخل «أومبودسمان» السباق بمعنويات مرتفعة، بعدما توج في 18 نوفمبر الجاري بجائزتي «حصان العام» و«أفضل الجياد الأكبر سناً» خلال حفل جوائز «كارتييه».

كما يخوض أول اختبار له على مسافة الميل ونصف الميل، بعد موسم حافل بالإنجازات اللافتة، خصوصاً في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويواجه «أومبودسمان» في «كأس اليابان» منافسين بارزين سبق أن التقيا معه في موسمه الأوروبي، يتقدمهم حامل اللقب الجواد «كانداغان»، بشعار «مزارع آغا خان» وإشراف المدرب الفرنسي فرانسيس هنري غرافارد، الذي يتطلع إلى استعادة تفوقه والرد على خسارته أمام «أومبودسمان» في أمسية «يوم الأبطال». كما يدخل دائرة المنافسة الجواد الياباني «دانون ديسايل»، بطل «ديربي اليابان» لعام 2024، والفائز بلقب سباق «دبي شيماء كلاسيك» ضمن أمسية كأس دبي العالمي 2025، قبل أن يضيف هذا العام لقب سباق «تينو شو» الياباني إلى سجله.