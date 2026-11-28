أشاد البطل البارالمبي الهولندي، دانيال أبراهام غيبرو (41 عاماً)، صاحب الميداليات الذهبية الثلاث المتتالية في دورات الألعاب البارالمبية ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024، بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها درّاجو الإمارات من أصحاب الهمم، مؤكداً أن النسخة الأولى من بطولة «فزاع الدولية» للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم، التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي، تُشكل نقطة تحول مهمة ومنصة مثالية لصقل المواهب، ووضعها على طريق منصات التتويج العالمية.

واستهل غيبرو، بطل العالم ثماني مرات مشاركته في بطولة فزاع الدولية بالتتويج بذهبية سباق الفردي ضد الساعة، ضمن فئة «C5 للرجال»، لمسافة 18 كيلومتراً في «ميدان» قبل أن يكتفي في اليوم الثاني بالمركز الثاني، خلف البطل الإماراتي أحمد البدواوي، الذي انتزع ذهبية سباق الطريق للفردي في الفئة ذاتها.

رياضيون رائعون

وقال غيبرو لـ«الإمارات اليوم»: «درّاجو الإمارات رياضيون رائعون، يتمتعون بدوافع عالية وموهبة استثنائية، ولديهم إمكانات واعدة للغاية. وكل ما يحتاجون إليه لبلوغ المجد البارالمبي هو تكثيف المشاركات الدولية والمعسكرات الخارجية، لاكتساب المزيد من الخبرات، وأنا على ثقة بأنهم سيصلون خلال الفترة المقبلة إلى مستويات متقدمة جداً».

وخصّ البطل الهولندي بالذكر الثنائي عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي، لاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم، معتبراً أنهما يمتلكان المقومات التي تؤهلهما لترك بصمة قوية على الساحة الدولية.

وأضاف: «دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028 باتت قريبة، وأرى أن دورة بريزبن 2032 تُمثل فرصة حقيقية وممكنة جداً لهؤلاء الأبطال، وللجيل الشاب الصاعد، لانتزاع ميداليات بارالمبية تاريخية للإمارات».

تنظيم مذهل

وأعرب غيبرو عن سعادته بالأجواء التنظيمية التي رافقت البطولة في دبي، قائلاً: «هذه هي النسخة الدولية الأولى لبطولة فزاع للدراجات، والتنافس هنا يمنحني شعوراً رائعاً، ودبي تبدو لي وكأنها وطني الثاني؛ فالتنظيم مذهل، والطقس مثالي، وقد استمتعت بكل لحظة في السباق».

وأضاف: «بذل المنظمون والمتطوعون جهوداً جبارة لتوفير هذه الفرصة لرياضيي أصحاب الهمم، ومشاركتي هنا هي أقل ما يمكن تقديمه لدعمهم، وإيصال رسالة إلى الشباب بأن كل شيء ممكن».

موسم صعب

وعلى الصعيد الشخصي، أقرّ النجم الهولندي بأن موسم 2026 لم يكن سهلاً، وقال: «مررت بموسم صعب، وشعرت بخيبة أمل في سباقات عدة لم ترتقِ إلى مستوى طموحاتي، لكن بطولة فزاع أعادت إليّ متعة المنافسة، ومنحتني دافعاً قوياً للعودة بصورة أقوى العام المقبل، بطموح العودة مجدداً إلى الدورات البارالمبية، وحصد ذهبية جديدة في نسخة لوس أنجلوس 2028».

حصاد مميز

واختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات - دبي 2026 بحصاد مميز، بعدما أضاف 9 ميداليات جديدة في اليوم الأخير، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 18 ميدالية بواقع 7 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات. وجاء ختام المشاركة الإماراتية قوياً في منافسات سباقات الطريق في فئاتها المختلفة.