خورفكان يعود من حتا بانتصار ثمين

حقق خورفكان فوزاً خارج قواعده على مضيفه حتا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم. وافتتح بيدرو مانويل فيلوف التسجيل لخورفكان، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع حتا، وسددها أرضية استقرت على يمين الحارس، مانحاً فريقه التقدم (27).

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن طارق تيسودالي من هز الشباك مجدداً إثر هجمة مرتدة سريعة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان أفضليته ونجح تيسودالي في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليضع فريقه في موقف مريح (50).

وقبل النهاية بدقيقتين قلص المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الفارق لمصلحة حتا بعدما سجل هدفاً بضربة رأس، لكن الهدف جاء متأخراً ولم يكن كافياً لتجنيب أصحاب الأرض الخسارة. ورفع الانتصار رصيد خورفكان إلى سبع نقاط في حين بقى رصيد حتا دون تغير عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.