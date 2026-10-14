بهدف قاتل.. موكيتش يبث «فرحة آسيوية» في الجزيرة على حساب أركاداغ التركماني

قاد البوسني نيرمين موكيتش فريقه الجزيرة إلى فوز ثمين على أركاداغ التركماني بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، بعد تسجيله هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة التي أقيمت أمس، على استاد محمد بن زايد بـ«دوري أبطال آسيا 2»، مانحاً المدرب الروماني كوزمين أولاريو متنفساً بعد الضغوط التي كان من شأن التعادل أن يزيدها.

ورفع الجزيرة رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر الترتيب، فيما تجمد رصيد أركاداغ عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بعدما حسم «فخر أبوظبي» المواجهة برأسية قاتلة من موكيتش، حوّلت التعادل الوشيك إلى انتصار ثمين.

وبدأ الجزيرة المباراة بضغط هجومي بحثاً عن هدف مبكر، وكاد ماكلوم أوليفيرا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23، عندما ارتطمت تسديدته بالعارضة، فيما أهدر علي المعمري وبرونو كونسيساو فرصتين خلال الفترة ذاتها. في المقابل، شكّل أركاداغ خطورة عبر الكرات العرضية والمحاولات الرأسية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح الجزيرة في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 55، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على رحمان ميراتبيردييف، انبرى لها ماكلوم أوليفيرا وأسكنها الشباك بنجاح.

لكن أركاداغ ردّ في الدقيقة 66، وأعاد المباراة إلى نقطة البداية، عندما سجل عبدي باسيموف هدف التعادل برأسية، مستفيداً من عرضية زميله أرزوغولي سابارغولييف إثر كرة ثابتة، ليعيد التوتر إلى أجواء اللقاء ويضع الجزيرة أمام مهمة استعادة التقدم.

وكثف الجزيرة محاولاته في الدقائق الأخيرة، وكاد ماركوس ميلوني أن يسجل في الدقيقة 76، لكن محاولته لم تثمر، فيما تصدى دفاع أركاداغ لتسديدة فينيسيوس ميلو بعد دقيقة واحدة، لتبقى النتيجة على حالها مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وبينما كانت المواجهة تتجه إلى التعادل، خطف موكيتش الأضواء في الدقيقة 90+5، مسجلاً هدف الفوز الذي منح الجزيرة ثلاث نقاط ثمينة، وجنّبه فقدان نقطتين في اللحظات الأخيرة، وخفف الضغط على كوزمين أولاريو.