شباب الأهلي يُخمد "ريمونتادا العين" في "قمة الجنون".. ويجرّده لقب الكأس

أخمد شباب الأهلي انتفاضة العين "حامل اللقب" في الوقت القاتل، وانتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حسم المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم على استاد راشد بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة شهدت تقلبات مثيرة وطرد لاعبين وركلتي جزاء، قبل أن يقول البديل ماتيوس ليما كلمته بهدف الانتصار في الدقيقة 116.

ووضع سعيد عزت الله شباب الأهلي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وهي الركلة التي شهدت طرد مدافع العين دوردي سكوكو بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر تدخله القوي على محمد جمعة المنصوري، ليجد «الزعيم» نفسه متأخراً بهدف، ومضطراً إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وازدادت متاعب العين بعد اضطرار مهاجمه الدولي المغربي سفيان رحيمي إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليحل تيون جيجسلهارت مكانه في الدقيقة 30.

واستغل شباب الأهلي النقص العددي ليعزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 35، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة كون سانتوس داخل المنطقة من لاعب العين فالنتين لازارو، انبرى لها سعيد عزت الله بنجاح، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد ماتياس بلاسيوس الأمل إلى العين، بعدما قلص الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (45+6).

ومع انطلاق الشوط الثاني، تألق حارس العين خالد عيسى في التصدي لثلاث تسديدات قوية خلال الدقائق الأولى، ليبقي فريقه في أجواء المواجهة، قبل أن يستعيد «الزعيم» زمام المبادرة تدريجياً ويكثف محاولاته الهجومية.

وأثمر الضغط العيناوي هدف التعادل في الدقيقة 69، عندما أرسل رافايل فيلا كرة عرضية حولها مدافع شباب الأهلي جوان ألفينا بالخطأ إلى شباك فريقه، لتعود المباراة إلى نقطة البداية رغم النقص العددي الذي عانى منه العين منذ الشوط الأول.

وتعقدت مهمة شباب الأهلي في الحفاظ على تقدمه بعدما تلقى سعيد عزت الله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78، ليكمل الفريقان الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين لكل منهما.

ولم تسفر المحاولات المتبادلة عن هدف حاسم، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي وتتجه إلى الأشواط الإضافية.

وبينما كانت المواجهة تقترب من ركلات الترجيح، خطف شباب الأهلي هدف التأهل في الدقيقة 116، بعدما ارتقى البديل ماتيوس ليما لكرة عرضية وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً «فرسان دبي» بطاقة العبور إلى ربع النهائي، ومبدداً آمال العين في الحفاظ على اللقب.