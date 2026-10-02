خسارة ثانية لـ"الزعيم" في كأس المحترفين.. عجمان يُبهر العين

واصل العين، وصيف النسخة الماضية من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بدايته المتعثرة في المسابقة، وتكبد خسارته الثانية على التوالي، بعدما سقط أمام ضيفه عجمان 2-3، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية، ليبقى «الزعيم» بلا نقاط، فيما واصل «البرتقالي» بدايته المثالية وحصد العلامة الكاملة.

وبدأت المباراة بالطريقة التي أرادها العين، عندما منحه يحيى بن خالق التقدم في الدقيقة 23 بضربة رأس، لكن عجمان سرعان ما أعاد المواجهة إلى نقطة البداية، بعدما أدرك إسماعيل مؤمن التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انقلبت المباراة لمصلحة «البرتقالي»، الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 50 بواسطة لورينسي ناسيمنتو، مستفيداً من متابعة كرة تصدى لها حارس العين حسن ساني.

وبعد 11 دقيقة فقط، وجه سعد الهداني ضربة أخرى لأصحاب الأرض، بعدما انفرد بحارس العين وسجل الهدف الثالث لعجمان في الدقيقة 61، ليجد «الزعيم» نفسه متأخراً بفارق هدفين، بعدما كان متقدماً في بداية اللقاء.

وحاول العين إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدقائق الأخيرة، ونجح حسين رحيمي في تقليص الفارق في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن محاولات «الزعيم» لم تثمر عن هدف التعادل، ليخرج عجمان بانتصار ثمين، فيما تلقى العين خسارته الثانية على التوالي.

وكان العين قد خسر في الجولة الأولى أمام الوصل 2-3، ليبقى رصيده خالياً من النقاط بعد جولتين، فيما رفع عجمان رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة، في بداية متباينة تماماً بين الفريقين.

وأنهى «البرتقالي» بانتصاره سلسلة سلبية خارج ملعبه في كأس الرابطة، بعدما حقق فوزه الأول خارج أرضه في المسابقة منذ 14 مباراة متتالية، اكتفى خلالها بخمسة تعادلات وتلقى تسع هزائم.