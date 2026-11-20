قاد البديل الدولي التوغولي لابا كودجو الشارقة إلى صدارة دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتاً، بعدما سجل هدفين في غضون خمس دقائق، ليؤمن فوز «الملك» بثلاثية نظيفة على كلباء، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وأنهى لابا صيامه التهديفي الذي امتد منذ أغسطس الماضي، حين سجل في شباك حتا خلال الجولة الثالثة، قبل أن يغيب عن هز الشباك في المباريات التالية، ليعود بقوة أمام «النمور» ويوقع على ثنائية حاسمة.

ودخل لابا بديلاً لزميله شيكنا دومبيا في الدقيقة 72، بعدما كان الأخير قد منح الشارقة التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 11.

وانتظر المهاجم التوغولي عشر دقائق بعد دخوله ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يعود ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87.

وعقب تسجيله الهدف الأول، احتفل لاعبو الشارقة بزميلهم بحمله على الأكتاف، في مشهد عكس فرحتهم بعودته إلى التسجيل.

ورفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتاً، انتظاراً لنتيجة مواجهة الجزيرة وخورفكان غداً، فيما تجمد رصيد كلباء عند ثماني نقاط في المركز التاسع.