خورفكان يقلب الطاولة على الظفرة بـ «ريمونتادا».. ويبلغ ربع نهائي الكأس

بدّد خورفكان تقدم الظفرة بهدفين في غضون نحو ربع ساعة، وقلب تأخره إلى انتصار مثير 3-2، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وفرض الظفرة أفضليته في الشوط الأول، بعدما افتتح محمد الخلوي التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز دومينيك مندي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة حرة نفذها ببراعة، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

وأعاد طارق تيسودالي الأمل إلى خورفكان في الدقيقة 80، عندما قلّص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك البديل أحمد الحمادي التعادل في الدقيقة 87، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، حصل خورفكان على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، انبرى لها تيسودالي بنجاح، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليكمل انتفاضة «النسور» ويقودهم إلى ربع النهائي.