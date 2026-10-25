عبدالرحمن جمعة ربيع: كنا قادرين على الفوز أمام الوحدة  

أكد لاعب الفجيرة عبدالرحمن جمعة ربيع، أن فريقه كان قادراً على تحقيق نتيجة أفضل أمام الوحدة، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد الفجيرة، ضمن منافسات كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وانتهت بفوز الوحدة بهدف دون رد، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً مميزاً رغم الخسارة بهدف متأخر سجله المنافس في الدقيقة 81.

وقال ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «كنا قادرين على الفوز، لكن الحظ لم يقف إلى جانبنا، خصوصاً أننا حصلنا على فرص جيدة للتسجيل، وحاولنا أكثر من مرة من مناطق قريبة من منطقة الجزاء، فضلاً عن التسديدات الخطرة على المرمى، لكننا لم نوفق في استثمار الفرص».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي ينافس في دوري المحترفين، بينما نلعب نحن في دوري الدرجة الأولى. ورغم الفارق الفني بين الفريقين، نجحنا في الظهور بصورة مشرفة، وأثبت اللاعبون قدرتهم على مجاراة الفرق القوية».

وتابع: «لعبنا بأسلوب فني واضح، وفقاً لتوجيهات مدرب الفريق، ولم نعتمد على الدفاع البحت أو التراجع المستمر إلى الخلف، بل حرصنا على تبادل الكرة وبناء الهجمات بطريقة منظمة. ونجحنا في الاستحواذ على الكرة خلال فترات عديدة من المباراة، وأعتقد أن جميع اللاعبين قدموا مستوى فنياً جيداً، وأظهروا التزاماً كبيراً بالتعليمات الفنية».

وأكد ربيع أن الفريق يتطلع إلى مواصلة الأداء الجيد في دوري الدرجة الأولى، وتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم الحالي.

واختتم حديثه بالإشادة بالحضور الجماهيري، مؤكداً أن عودة المشجعين إلى المدرجات تمنح اللاعبين حافزاً معنوياً إضافياً، معرباً عن ثقته بأن القادم سيكون أفضل للفجيرة وجماهيره.

• الحظ لم يقف إلى جانبنا، خصوصاً أننا حصلنا على فرص جيدة للتسجيل.