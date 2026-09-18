بيرلو: يونايتد جاهز لمواجهة النصر.. وهدفنا "كل البطولات"

أكد مدرب فريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، جاهزية فريقه لمواجهة النصر، الأحد، على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين.

وقال بيرلو، خلال مؤتمر صحافي: "إن خوض منافسة جديدة يمثل فرصة مهمة للفريق"، مشيراً إلى أن "الجهاز الفني سيجري بعض التعديلات على التشكيلة، ويمنح دقائق لعب لعدد من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح: "هذه بطولة جديدة بالنسبة لنا، ولدينا ثلاث مباريات، ما يمنحنا فرصة لإجراء بعض التدوير وإشراك لاعبين يحتاجون إلى المزيد من دقائق اللعب على أرضية الملعب. الفريق استعد بشكل جيد، وكان لدينا وقت كافٍ للعمل والتحضير".

وشدد المدرب الإيطالي على رغبة يونايتد في المنافسة على جميع البطولات، وقال: "نريد أن نكون منافسين في كل مباراة وفي كل بطولة، بما في ذلك الكأس.. مواجهة النصر اختبار مهم بالنسبة لنا، وأنا واثق من جاهزية الفريق لخوض المباراة".