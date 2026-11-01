سناء أتبرور: لاعبات الإمارات يمتلكن عقلية البطلات

أسهمت اللاعبة الدولية السابقة والمدربة الحالية للمنتخب الوطني الإماراتي النسوي للتايكواندو، المغربية سناء أتبرور، في قيادة لاعبات منتخب الإمارات إلى تحقيق 27 ميدالية دولية خلال السنوات الماضية، عبر مسيرتها التدريبية التي بدأت مع نادي الشارقة لرياضة المرأة، ثم نادي كلباء، وصولاً إلى توليها مهام تدريب المنتخب الوطني النسوي، في تجربة شهدت تطوراً لافتاً في نتائج اللاعبات وحضورهن على الساحة الخارجية.

وأكدت سناء أتبرور، في حديثها لـ«الإمارات اليوم»، أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة عمل فني ومجتمعي متكامل، وبيئة رياضية داعمة وفرتها المؤسسات الرياضية، وفي مقدمتها نادي الشارقة لرياضة المرأة ومجلس الشارقة الرياضي، بالتزامن مع الدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات للتايكواندو برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، للارتقاء بمستوى لاعبات المنتخب الوطني.

وأشارت إلى أن لاعبات الإمارات يمتلكن عقلية البطلات، وأن الإنجازات التي تحققت تُمثل حافزاً لمواصلة العمل والبناء على النجاحات السابقة، بهدف إحراز المزيد من الميداليات ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

وأوضحت أن خبرتها الدولية التي اكتسبتها خلال مسيرتها لاعبةً في صفوف المنتخب المغربي، قبل انتقالها إلى مجال التدريب، شكّلت عاملاً مهماً في اكتشاف المواهب وتطوير قدرات اللاعبات، مشيرة إلى حرصها على بناء علاقة قائمة على الثقة والتواصل مع لاعبات المنتخب، والتعامل معهن بروح الأسرة الواحدة.

خبرات كبيرة

وقالت سناء أتبرور: «أعتز بتجربتي الرياضية عندما كنت لاعبة في المغرب، وكذلك تجربتي في مجال التدريب، فقد منحتني خبرات مهمة سعيت إلى نقلها للاعبات الإمارات. وأشعر بالفخر بما حققته لاعبات المنتخب النسوي من نتائج متميزة في البطولات الخارجية، وبالعزيمة والإصرار اللذين يظهرنهما في التدريبات والمنافسات».

وأضافت أن لاعبات المنتخب الوطني حققن نقلة نوعية على صعيد النتائج والأداء الفني في البطولات القارية والعربية والدولية والخليجية، مشيرة إلى أن من أبرز الإنجازات إحراز ماجدة الكتبي الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئات عام 2025، والتي تُعد، بحسب سجلات المنتخب، أول ميدالية آسيوية للتايكواندو الإماراتي.

وأوضحت أن لاعبات المنتخب حققن كذلك 14 ميدالية في بطولة كأس العرب، بواقع أربع ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات، في إنجاز يعكس التطور الذي تشهده رياضة التايكواندو النسائية الإماراتية، وقدرة اللاعبات على منافسة منتخبات تمتلك خبرات دولية واسعة.

وأشارت إلى أن تجربتها السابقة مع المنتخب المغربي أسهمت في بناء شخصيتها الرياضية والتدريبية، ومنحتها القدرة على التعامل مع متطلبات المنافسات الدولية، مؤكدة أن الاستفادة من تلك التجربة لا تقتصر على الجوانب الفنية والبدنية، بل تشمل أيضاً تعزيز الثقة بالنفس والانضباط والروح القتالية لدى اللاعبات.

بناء الشخصية

وقالت إن العمل مع اللاعبات يقوم على بناء شخصية البطلة قبل التفكير في الميداليات، من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام والمثابرة، وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط والتعامل مع الفوز والخسارة، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المقومات الفنية والذهنية للمنافسة على أعلى المستويات.

الألعاب الأولمبية

وكشفت أتبرور أن التأهل إلى الألعاب الأولمبية يُمثل أحد أبرز الأهداف المستقبلية للمنتخب النسوي، مؤكدة أن الطموح لا يقتصر على مجرد المشاركة، وإنما الوصول إلى الأولمبياد عن طريق المنافسة والاستحقاق، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير المستوى الفني، وزيادة المشاركات الخارجية والاحتكاك بمنتخبات قوية.