ديربيان مرتقبان في ربع نهائي الكأس.. الجزيرة يصطدم بالوحدة وشباب الأهلي يواجه الوصل

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سُحبت اليوم، عن مواجهتين مرتقبتين بطابع الديربي؛ تجمع الأولى الجزيرة والوحدة في ديربي أبوظبي، فيما يلتقي شباب الأهلي والوصل في ديربي دبي. كما أسفرت القرعة عن مواجهة الشارقة وحتا، ولقاء خورفكان وبني ياس.

ويترقب عشاق الكرة الإماراتية مواجهة الجزيرة، وصيف النسخة الماضية، أمام جاره الوحدة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب.

وفي ديربي دبي، يصطدم شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 11 لقباً، بالوصل، في مواجهة مرتقبة بين فريقين يطمحان إلى مواصلة المنافسة على الكأس وتعزيز حظوظهما في بلوغ الدور نصف النهائي.

ويلتقي الشارقة، ثاني أكثر الفرق تتويجاً باللقب برصيد 10 ألقاب، مع حتا، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وتكتمل مواجهات الدور ربع النهائي بلقاء خورفكان وبني ياس، في صراع مفتوح على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي على ملاعب محايدة، على أن يعلن اتحاد الكرة الملاعب المستضيفة ومواعيد المباريات في وقت لاحق.