عثمان كمارا يحصد جائزة «رجل المباراة» أمام البحرين

حصد مهاجم المنتخب الوطني عثمان كمارا جائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات والبحرين، التي انتهت بفوز «الأبيض» بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في «خليجي 27» المقامة في جدة.

وقدم كمارا حضوراً مؤثراً منذ دخوله المباراة، ونجح في ترك بصمته سريعاً، بعدما سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني، قبل أن يضيف جويلهيرم بالا الهدف الثاني، وعزز علي صالح بالهدف الثالث، ليحسم «الأبيض» انتصاره الثاني على التوالي ويضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وعقب نهاية المباراة، عبّر كمارا عن سعادته بالانتصار، وقال: «شكراً لله على كل شيء، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة».

ويستعد «الأبيض» لخوض مباراته الثالثة أمام قطر، في مواجهة تحدد متصدر المجموعة الثانية، بعدما ضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور نصف النهائي.