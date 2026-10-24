فاز على «يونايتد» بهدف بالعربي.. حتا آخر المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس

حجز حتا المقعد الأخير في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد.

وسجل التونسي فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، مستفيداً من كرة أبعدها حارس يونايتد، ستوجان ليكوفيتش، استغلها بالعربي وسددها في الشباك، قبل اكتمال تمركز الحارس وخط الدفاع.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمدرب حتا الجديد وليد عبيد، الذي تولى قيادة «الإعصار» خلفاً للكرواتي ألكسندر إليتش، الذي أُقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج، ليبدأ المدرب المواطن مهمته بقيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي.