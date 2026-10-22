الجزيرة يفك شفرة عجمان في الكأس.. كلمة السر أوليفيرا

حجز الجزيرة مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه عجمان بهدف دون مقابل، اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد، ضمن دور الـ16.

وعانى «فخر أبوظبي» أمام مدافعي عجمان، بعدما شكل الأخير منظومة دفاعية صلبة حدّت من فرص الجزيرة وأبقت شباكه نظيفة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفيما بدأ أن المباراة قد تتجه للتمديد نجح مهاجم الجزيرة بونو دي أوليفيرا في فك الشفرة الدفاعية للضيوف، بعدما أنهى هجمة منظمة تبادل خلالها الكرة مع زميله فينيسيوس ميلو بأسلوب «وان تو»، قبل أن يسددها في الشباك عند الدقيقة 78، مسجلاً هدف المباراة الوحيد الذي حسم تأهل الجزيرة.