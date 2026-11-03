بالانتصارات والأهداف.. العين يفض الشراكة التاريخية مع الاتحاد السعودي

فضّ العين الشراكة التاريخية مع الاتحاد السعودي، التي استمرت 12 عاماً، بعدما انتزع الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، إثر فوزه العريض بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ومنح الانتصار «الزعيم» الأفضلية في عدد مرات الفوز، بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة انتصارات خلال سبع مواجهات جمعت الفريقين، مقابل انتصارين للاتحاد، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

ورفع العين حصيلته التهديفية إلى 14 هدفاً، مقابل 10 أهداف للفريق السعودي، ليجمع الأفضلية في الانتصارات والأهداف.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد أُقيمت عام 2014، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ونجح العين حينها في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما بعد غياب دام 12 عاماً، ليحسم «البنفسجي» المواجهة الجديدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ويكسر التعادل التاريخي في سجل الانتصارات.

يذكر أن العين بطل 2003 و2024 عزز صدارته حالياً لجدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور الإقصائي.

وفي المقابل، ازدادت صعوبة موقف الاتحاد بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط، لتتعقد حساباته في سباق التأهل.