حارس بني ياس فهد الظنحاني: التأهل لربع نهائي الكأس أهم من جائزة رجل المباراة

أكد حارس مرمى فريق بني ياس فهد الظنحاني، أن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم أهم من حصوله على جائزة رجل المباراة التي ذهبت إلى زميله محمد عوض الله، رغم الدور الذي لعبه في عبور النصر، بتصديه لست فرص محققة، في المواجهة التي انتهت بفوز «السماوي» بهدف دون رد بعد التمديد.

وأسهم الظنحاني بتصدياته في الحفاظ على نظافة شباكه، فيما سجل عوض الله هدف الفوز في الدقيقة 104، ليقود بني ياس إلى حسم بطاقة التأهل بعد التمديد.

وأكد الحارس في تصريحات صحافية عقب المباراة أن الانتصار ثمرة جهد جماعي، وأن بلوغ الدور ربع النهائي هو الأهم وقال: «فهد أو محمد أو أيّاً كان، المهم اليوم أننا حققنا الشيء المطلوب، وحصلنا على التأهل الحمد لله».

وأشاد الحارس بقدرات عوض الله، معرباً عن سعادته بحصول زميله على الجائزة، ومؤكداً ثقته في قدرته على تقديم المزيد لبني ياس، وقال: «أنا سعيد بأن محمد عوض الله حصل على الجائزة، وأنا دائماً أقول له إن عندك الكثير لتقدمه لنادي بني ياس، فهو لاعب يمتلك الجودة».

وأوضح الظنحاني أن فريقه دخل المواجهة بعزيمة تغيير الصورة، بعدما قدم أداءً جيداً في عدد من مباريات الدوري من دون حصد النقاط المطلوبة، معرباً عن أمله في أن يشكل الفوز على النصر نقطة انطلاق نحو مرحلة أفضل.

وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه انطلاقة للفريق كذلك، وإن شاء الله نمشي على هذا الانتصار ونقدم أداءً جيداً في الفترة المقبلة».

وحجز بني ياس مقعده في ربع النهائي بهدف عوض الله في الدقيقة 104، فيما أسهمت تصديات الظنحاني في الحفاظ على نظافة الشباك، ليجتمع تألق الحارس وحسم المهاجم في انتصار «السماوي» على النصر.