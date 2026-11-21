قلب بني ياس تأخره بهدف أمام ضيفه النصر إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدفين في غضون ست دقائق خلال الشوط الثاني، ليضع حداً لسلسلة امتدت 10 مباريات متتالية من دون انتصار في دوري المحترفين، ويحقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، ضمن الجولة التاسعة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الشامخة.

ومنح الانتصار «السماوي» دفعة مهمة في صراع تحسين موقعه على جدول الترتيب، إذ رفع رصيده إلى 5 نقاط، متقدماً إلى المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد النصر عند 11 نقطة في المركز السابع.

وكان بني ياس قد دخل المباراة بعد 10 مواجهات متتالية في الدوري لم يعرف خلالها طعم الفوز، مكتفياً بأربعة تعادلات مقابل ست خسائر، فيما تعود آخر سلسلة أطول من ذلك إلى عام 2025، عندما أخفق في تحقيق الانتصار خلال 11 مباراة متتالية.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله رامون ميريز في الدقيقة 45+1، لكن بني ياس عاد بقوة بعد الاستراحة، ونجح في قلب النتيجة خلال دقيقتين؛ إذ أدرك يوسفو نيكتيه التعادل في الدقيقة 64، قبل أن يضع الحسن كروما أصحاب الأرض في المقدمة بهدف الفوز عند الدقيقة 70، ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية تنعش آماله في تحسين موقفه.