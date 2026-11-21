أهدر الوحدة فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع جاره الجزيرة متصدر دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل أمام يونايتد 1-1، في المباراة التي أقيمت على مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة التاسعة، رغم أن هدف محمد قرباني المتأخر جنّبه الخسارة.

وكان «العنابي» يملك فرصة لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على الصدارة، خصوصاً بعد تعثر الجزيرة بالتعادل 1-1 أمام خورفكان، لكنه لم يستثمر الفرصة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط عن المتصدر الجزيرة بـ18 نقطة.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 35 عن طريق عادل وجدان، قبل أن يدرك محمد قرباني التعادل للوحدة في الدقيقة 87، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

ورفع التعادل رصيد يونايتد إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.