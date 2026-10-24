واقعة غير معتادة في «الكأس».. طرد لاعب يونايتد بعد استبداله أمام حتا

شهدت مواجهة حتا ويونايتد، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، واقعة لافتة تمثلت في إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب يونايتد شافي بابيكا، بعد خروجه بديلاً في الدقيقة 70، حيث حلّ مكانه سيدريك نانا.

وجاءت الواقعة بعدما همس بابيكا في أذن الحكم المساعد الأول سعيد المرزوقي، الذي استدعى بدوره حكم المباراة محمد الهرمودي، قبل أن يشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، في مشهد نادر خلال المواجهة الجارية حالياً وتشهد تقدم حتا بهدف نظيف.